Ucraina, bombardamenti russi su Kherson: tre civili morti | Usa: improbabile che Kiev cacci via i russi per quest'anno (Di sabato 1 aprile 2023) 01 apr 07:51 Usa, improbabile che Kiev cacci via i russi per quest'anno 'E' improbabile che l'Ucraina riesca a cacciare tutte le forze russe dal suo territorio entro quest'anno, non credo che si possa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 aprile 2023) 01 apr 07:51 Usa,chevia iper'E'che l'riesca aare tutte le forze russe dal suo territorio entro, non credo che si possa ...

