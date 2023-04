Pd: Paita, 'con nuovo corso Schlein torna amore per M5S' (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Certi amori (tra Pd e M5S) non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Ecco il nuovo corso del Pd di Elly Schlein. Non vorrei essere nei panni dei riformisti di quel partito. Sempre più orgogliosa della scelta del Terzo Polo". Lo scrive su Twitter la presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato Raffaella Paita, commentando le interviste a La Stampa del presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte e della capogruppo alla Camera del Partito democratico Chiara Brag Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Certi amori (tra Pd e M5S) non finiscono, fanno giri immensi e poi rino. Ecco ildel Pd di Elly. Non vorrei essere nei panni dei riformisti di quel partito. Sempre più orgogliosa della scelta del Terzo Polo". Lo scrive su Twitter la presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato Raffaella, commentando le interviste a La Stampa del presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte e della capogruppo alla Camera del Partito democratico Chiara Brag

