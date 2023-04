Melito | lite nelle palazzine finisce nel sangue | feriti padre e figlio C’è un fermo

...di una violentaper futili motivi, inizialmente dichiarata dalla vittima come avvenuta a Casoria, con l'intenzione di sviare le indagini, poi accertato essersi verificata nel comune didi ...... a Reggio Calabria, si é verificata unache poteva avere… Portigliola, i Commissari ... Marinella Rodà, Salvatore Gullace, Danilo Brancati e Fabio Moragas,… Tarsu,Futura scrive ...Leggi Anche(Napoli), ucciso a colpi di pistola in trattoria in pieno giorno: 'o pittore era ... Il 21enne si trovava in un bar con la fidanzata, quando scoppiò unacon alcuni giovani che ...

Padre e figlio feriti a coltellate dopo una lite per futili motivi: fermato ... Fanpage.it

La duplice aggressione, secondo gli inquirenti, scaturì da una lite per futili motivi, avvenuta a Melito di Napoli nei pressi del rione di edilizia popolare 219. Il fermato, tra l’altro, aveva violato ...Si scaglia contro un padre e il figlio di 17 anni a Melito: i carabinieri hanno arrestato il 34enne accusato di tentato omicidio ...