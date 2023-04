L’azienda irpinia Cosmopol tra “I magnifici 200” d’Italia

(Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl 31 Marzo 2023, presso la sede di Borsa Italiana di Piazza Affari a Milano,S.p.A. è stata insignita dal Corriere della Sera Economia del prestigioso riconoscimento “I200“, le migliori imprese italiane che fatturano tra 120 e i 500 milioni di Euro che per 6 anni consecutivi hanno più che raddoppiato i propri ricavi, producendo utili significativi e mantenendo una posizione finanziaria netta equilibrata e un rating elevato. Si tratta dell’unico istituto di vigilanza in Italia e dell’unica azienda attiva nel settore dell’accoglienza e della sicurezza ad aver raggiunto questo straordinario traguardo. Le buone notizie pernon finiscono qui. Il prossimo 19 Maggio, infatti,riceverà l’Alta Onorificenza di Bilancio dal Comitato Scientifico di Industria Felix ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RosarioLavorgna : L’Irpinia, tra le zone della Campania e del Sud con una spiccata vocazione vinicola, è al Vinitaly 2023, dal 2 al 5… -

In tutti i giorni della fiera, inoltre, presso' Area ...della provincia di Benevento partecipanti alla collettiva CCIAA...Agricola Torre a Oriente di Patrizia Iannella, Cantine Tora, ...In tutti i giorni della fiera, inoltre, presso' Area ...della provincia di Benevento partecipanti alla collettiva CCIAA...Agricola Torre a Oriente di Patrizia Iannella, Cantine Tora, ...In tutti i giorni della fiera, inoltre, presso' Area ...della provincia di Benevento partecipanti alla collettiva CCIAA...Agricola Torre a Oriente di Patrizia Iannella, Cantine Tora, ...