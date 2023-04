La truffa della bistecca da 300 euro, la rabbia di due influencer: «Era un pezzo di carne avanzato». Lo scontro alla steak house di Parigi – Il video (Di sabato 1 aprile 2023) Due food influencer, Michele Ruschioni di Braciami Ancora e Paola Marsella hanno raccontato di essere stati «truffati» in una delle steak house più rinomate di Parigi, La Maison de L’Aubrac, nell’ottavo arrondissement. Dopo aver scelto la loro bistecca, che gli era stata mostrata al tavolo prima della cottura, i due – raccontano a Leggo – hanno potuto constatare che «non era assolutamente quella che abbiamo preso, molto più piccola, praticamente una presa in giro», ha detto Michele Ruschioni. Una volta fermato il cameriere e “denunciato” la vicenda, è cominciata la discussione. I gestori del locale di Parigi, fermi sulle proprie posizioni, continuavano a ripetere che la bistecca servita fosse realmente quella scelta dai food ... Leggi su open.online (Di sabato 1 aprile 2023) Due food, Michele Ruschioni di Braciami Ancora e Paola Marsella hanno raccontato di essere stati «ti» in una dellepiù rinomate di, La Maison de L’Aubrac, nell’ottavo arrondissement. Dopo aver scelto la loro, che gli era stata mostrata al tavolo primacottura, i due – raccontano a Leggo – hanno potuto constatare che «non era assolutamente quella che abbiamo preso, molto più piccola, praticamente una presa in giro», ha detto Michele Ruschioni. Una volta fermato il cameriere e “denunciato” la vicenda, è cominciata la discussione. I gestori del locale di, fermi sulle proprie posizioni, continuavano a ripetere che laservita fosse realmente quella scelta dai food ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E anche se il filone manovre-stipendi è un Everest in confronto agli altri, il filone 'partnership con società terz… - _adelisa_m : @flwhaz e in quei 3 giorni al posto di bloccare i soldi hanno permesso ogni pagamento della truffa - nebenet : RT @Boboj29: E' inutile tirare per la giacca al Procuratore Federale Chine' per fargli notare che il Napoli con l'affare Osimhen non ha fat… - ClaudioAgos : RT @melgae2013: Campionato falsato dopo la truffa della @figc e dell’ @AIA_it in #juventusalernitana…. Con 61 punti sul campo cor cazzo che… - SilviaPrato1 : RT @melgae2013: Campionato falsato dopo la truffa della @figc e dell’ @AIA_it in #juventusalernitana…. Con 61 punti sul campo cor cazzo che… -