La banda della Uno bianca, 23 omicidi e tante cose ancora da capire (Di sabato 1 aprile 2023) Dal 1987 al 1994 un gruppo di criminali fece decine di rapine, uccise più di 20 persone e ne ferì più di 100: più tardi si scoprì che erano poliziotti Leggi su ilpost (Di sabato 1 aprile 2023) Dal 1987 al 1994 un gruppo di criminali fece decine di rapine, uccise più di 20 persone e ne ferì più di 100: più tardi si scoprì che erano poliziotti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreapurgatori : L’11 compagnia del Terzo battaglione del Polizei Regiment Bozen era impegnata a Roma con compiti di sicurezza nelle… - ultimora_pol : Ignazio #LaRussa: 'Via Rasella è stata una pagina tutt'altro che nobile della Resistenza, quelli uccisi furono una… - SimoneAlliva : #LaRussa 'Via Rasella è stata una pagina tutt'altro che nobile della resistenza, quelli uccisi furono una banda mu… - alonglegs1 : RT @ANPIRomaPosti: ??Celebre Maestro della Banda Musicale delle #SS, noto soprattutto per le indimenticabili performance effettuate durante… - gianniberetta1 : RT @PoliticaPerJedi: E adesso che è il 1 aprile provate a spararne una più grossa del divieto di lingua inglese e della carne sintetica, de… -