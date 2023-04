Julia Garner: innocente o colpevole? Secondo Gucci… (Di sabato 1 aprile 2023) Julia Garner è la testimonial scelta da Gucci per la nuova campagna Gucci Guilty NON È FACILE capire chi sia veramente Julia Garner. Nata a Riverdale nel Bronx 29 anni fa, è una ragazza dalla gentilezza disarmante. Pelle diafana, occhi azzurri e una cascata di corti riccioli biondi perfettamente ordinati, mi accoglie in una suite dell’Hotel Four Seasons di Milano per festeggiare il suo debutto in una campagna beauty: è stata scelta da Gucci per raccontare, con il rapper A$AP Rocky e l’attore Elliot Page, un nuovo capitolo della Gucci Guilty Story. Misteriosa, quasi impenetrabile, tanto nella campagna quanto dal vivo, Garner ricorda “l’angelo azzurro” Marlene Dietrich, anche se confessa di essere da sempre fan di Bette Davis. Difficile vederla scomporsi. Arrossisce solo quando le dico che non ha nulla ... Leggi su amica (Di sabato 1 aprile 2023)è la testimonial scelta da Gucci per la nuova campagna Gucci Guilty NON È FACILE capire chi sia veramente. Nata a Riverdale nel Bronx 29 anni fa, è una ragazza dalla gentilezza disarmante. Pelle diafana, occhi azzurri e una cascata di corti riccioli biondi perfettamente ordinati, mi accoglie in una suite dell’Hotel Four Seasons di Milano per festeggiare il suo debutto in una campagna beauty: è stata scelta da Gucci per raccontare, con il rapper A$AP Rocky e l’attore Elliot Page, un nuovo capitolo della Gucci Guilty Story. Misteriosa, quasi impenetrabile, tanto nella campagna quanto dal vivo,ricorda “l’angelo azzurro” Marlene Dietrich, anche se confessa di essere da sempre fan di Bette Davis. Difficile vederla scomporsi. Arrossisce solo quando le dico che non ha nulla ...

Emily Ratajkowski sfoggia (per finta) un audace pixie cut. Perché copiarla davvero Dalle star del cinema come Julia Garner in occasione dei Golden Globes 2023, alla 'matriarca' del clan Kardashian Kris Jenner che ha debutatto con un pixie cut biondo platino nel videoclip di Mother,... Gucci, la nuova campagna della borsa Horsebit 1955 con Julia Garner, Halle Bailey e Hanni Per la Primavera/Estate 2023 Gucci presenta l'iconica borsa Horsebit 1955 in tre nuovi modelli e colori con una campagna che vede protagoniste Julia Garner, Halle Bailey e Hanni . Uno sguardo nuovo ed emozionante nel mondo di Gucci, catturato dal celebre duo di fotografi Mert & Marcus. Il dettaglio con Morsetto di ispirazione equestre, ... La nuova campagna della borsa Gucci Horsebit 1955 Non le servono presentazioni: la Gucci Horsebit 1955 in pochi anni si è fatta non solo un nome, ma ha saputo guadagnarsi lo status symbol di icona. Frutto del genio di Alessandro Michele, che ha saput ...