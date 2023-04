Governo: Schlein, 'ogni giorno un'enormità, rispondano invece su Pnrr e Cutro' (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Ieri giornata è stata una giornata nera... ministri che parlano di donne che non sono forni che sfornano patate, altri di bambini frigorifero e la notizia di una proposta di Fdi che dice di evitare i forestierismi. Ora è anche difficile svolgere il nostro ruolo di opposizione con un Governo e una maggioranza che ogni giorno dicono enormità". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a il Festival de Il Domani a Modena. "Affermazioni così gravi che viene da pensare che le dicano per non rispondere a due semplici domande che facciamo da settimane: a che punto è il Pnrr che non è del Governo ma del Paese e quale è stata la dinamica nei tragici fatti di Crotone, chiediamo verità e piena luce sul perchè non sia intervenuta la Guardia costiera". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Ieri giornata è stata una giornata nera... ministri che parlano di donne che non sono forni che sfornano patate, altri di bambini frigorifero e la notizia di una proposta di Fdi che dice di evitare i forestierismi. Ora è anche difficile svolgere il nostro ruolo di opposizione con une una maggioranza chedicono". Così la segretaria del Pd, Elly, a il Festival de Il Domani a Modena. "Affermazioni così gravi che viene da pensare che le dicano per non rispondere a due semplici domande che facciamo da settimane: a che punto è ilche non è delma del Paese e quale è stata la dinamica nei tragici fatti di Crotone, chiediamo verità e piena luce sul perchè non sia intervenuta la Guardia costiera".

