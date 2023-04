Gf Vip 7, ex Vippona commenta: “Vorrei vincesse Nikita Pelizon, Oriana Marzoli non vincerà perché…” (Di sabato 1 aprile 2023) Un’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip è stata ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, il programma radiofonico in onda su Radio Cusano Campus. Si tratta di Patrizia Rossetti, che ha parlato della sua esperienza nella Casa di Cinecittà, dicendo la sua su alcuni dei concorrenti: Sette mesi sono un po’ troppi, chissà l’anno prossimo cosa faranno, però ti tirano fuori la pelle. Antonella ed Edoardo mi hanno fatto pure uno scherzo in treno, io stavo quasi appisolandomi, è venuto Edoardo, mi sono saltati addosso. A quei due ragazzi voglio bene, ho sempre creduto alla loro storia anche se hanno due caratteri diversi. Due caratteri belli spioncini, ma finché dura a me fa piacere. Stanno bene insieme, si stanno vivendo una bellissima storia d’amore. Antonella a Micol ha detto quella frase perché l’aveva detta Tavassi riferendosi ad un’altra copia. E’ stato uno ... Leggi su isaechia (Di sabato 1 aprile 2023) Un’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip è stata ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, il programma radiofonico in onda su Radio Cusano Campus. Si tratta di Patrizia Rossetti, che ha parlato della sua esperienza nella Casa di Cinecittà, dicendo la sua su alcuni dei concorrenti: Sette mesi sono un po’ troppi, chissà l’anno prossimo cosa faranno, però ti tirano fuori la pelle. Antonella ed Edoardo mi hanno fatto pure uno scherzo in treno, io stavo quasi appisolandomi, è venuto Edoardo, mi sono saltati addosso. A quei due ragazzi voglio bene, ho sempre creduto alla loro storia anche se hanno due caratteri diversi. Due caratteri belli spioncini, ma finché dura a me fa piacere. Stanno bene insieme, si stanno vivendo una bellissima storia d’amore. Antonella a Micol ha detto quella frase perché l’aveva detta Tavassi riferendosi ad un’altra copia. E’ stato uno ...

