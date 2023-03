Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Andrea53602806 : @rprat75 @Animamigrante @cardinaleaugust Diciamo che se trovi l’anno in cui capita un fenomeno avere la 1 cambia il… -

Boston :40 (4/8, 8/10, 8/8 t.l.), Brown 30, Brogdon/Horford 14. Rimbalzi:8. Assist: Smart 8 . Continua Milwaukee Bucks - Boston Celtics 99 - 140 Denver Nuggets - New Orleans Pelicans 88 ...Il mondo dell'audiovisivo approfitta delproponendo continuamente nuove serie TV o film ... interpretato nel film da Channing. Non si tratta, in questo caso, di una indagine di polizia, ......per mesi sulle varie piattaforme social - occasione unica per diventare un vero e proprio... guidati da 49 punti di DeMar DeRozan,(34 punti) batte a domicilio i Blazers di Lillard (41 ...

Tatum fa il fenomeno (40 punti), Boston domina Milwaukee. Festa Pelicans a Denver La Gazzetta dello Sport

In ogni caso per i Celtics (53-24) si tratta di una dimostrazione di forza impressionante. I Jay’s segnano 40 punti “di coppia”: Tatum 40, Brown 30 e la sfida non è mai in discussione. Il secondo ...