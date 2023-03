Strade Roma, Segnalini: “Riaperta via della Magliana, voragine chiusa, strada ora agibile” (Di venerdì 31 marzo 2023) Riaperta oggi via della Magliana, nel Municipio XI. La strada era stata chiusa, tra via delle Vigne e via del Fosso della Magliana, a causa di una voragine circa tre mesi fa e ha richiesto una tipologia di intervento molto complessa. Infatti, nella voragine affioravano cavi di diversi sottoservizi tra cui alcuni di Telecom e tubazioni di gas e idriche. Per poter intervenire le squadre del Dipartimento dell’Assessorato ai Lavori Pubblici hanno dovuto allargare lo scavo e mettere in sicurezza tutte le linee dei sottoservizi per non arrecare interruzioni di servizi agli abitanti. In seguito, sono state effettuate le indagini che hanno mostrato la rottura di una tubazione Acea che aveva provocato la fuoriuscita di acqua da una fognatura ... Leggi su italiasera (Di venerdì 31 marzo 2023)oggi via, nel Municipio XI. Laera stata, tra via delle Vigne e via del Fosso, a causa di unacirca tre mesi fa e ha richiesto una tipologia di intervento molto complessa. Infatti, nellaaffioravano cavi di diversi sottoservizi tra cui alcuni di Telecom e tubazioni di gas e idriche. Per poter intervenire le squadre del Dipartimento dell’Assessorato ai Lavori Pubblici hanno dovuto allargare lo scavo e mettere in sicurezza tutte le linee dei sottoservizi per non arrecare interruzioni di servizi agli abitanti. In seguito, sono state effettuate le indagini che hanno mostrato la rottura di una tubazione Acea che aveva provocato la fuoriuscita di acqua da una fognatura ...

