Poule scudetto, la volata per il titolo passa da Roma-Milan. In coda spazio allo scontro diretto Como-Parma (Di venerdì 31 marzo 2023) Nel fine settimana, prima di lasciare spazio agli impegni delle nazionali, torna l’appuntamento con seconda fase del campionato di Serie A TIM, che come di consueto prevede scontri diretti in entrambe le Poule. Nel corso della 3a giornata, i riflettori saranno puntati sul Tre Fontane di Roma e sul Ferruccio Trabattoni di Seregno, che faranno da cornice alle due sfide chiave in ottica scudetto e salvezza, Roma-Milan e Como-Parma. Poule scudetto – Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Barcellona, un cammino esaltante terminato ai quarti di finale davanti ai circa 55mila spettatori del Camp Nou, sabato alle ore 14.30 la Roma affronta il Milan con l’obiettivo di tornare a ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Nel fine settimana, prima di lasciareagli impegni delle nazionali, torna l’appuntamento con seconda fase del campionato di Serie A TIM, che come di consueto prevede scontri diretti in entrambe le. Nel corso della 3a giornata, i riflettori saranno puntati sul Tre Fontane die sul Ferruccio Trabattoni di Seregno, che faranno da cornice alle due sfide chiave in otticae salvezza,– Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Barcellona, un cammino esaltante terminato ai quarti di finale davanti ai circa 55mila spettatori del Camp Nou, sabato alle ore 14.30 laaffronta ilcon l’obiettivo di tornare a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? La #Juventus Women affonda 3-1 l’#Inter nella 2ª giornata della Poule Scudetto. ?? In gol Sembrant, Gunnasdottir… - Zcfnews : Poule scudetto, la volata per il titolo passa da Roma-Milan. In coda spazio allo scontro diretto Como-Parma - - RealDealDevil : Ho immaginato la 'darkest timeline' in cui noi romanisti potremmo trovarci: - Roma maschile perde finale EL con la… - alpajoco : RT @FIGCfemminile: ?????? ?????????? ?? ?????????????????? - ?????????????? ???????? #SerieAFemminile @TIM_Official ?? Weekend di fuoco. Arriva la terza giornata nel… - eudamone_ : RT @FIGCfemminile: ?????? ?????????? ?? ?????????????????? - ?????????????? ???????? #SerieAFemminile @TIM_Official ?? Weekend di fuoco. Arriva la terza giornata nel… -