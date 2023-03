Milan, il commento di Leao al video di Szoboszlai: “Vieni da noi” (Di venerdì 31 marzo 2023) Terminata la sosta per le nazionali il giovane calciatore ungherese Dominik Szoboszlai ha pubblicato un video di alcune delle migliori azioni con la casacca dei magiari. Tra i commenti dei tifosi e fan del trequartista c’è anche un invito di Rafael Leao a trasferirsi al Milan. Szoboszlai Milan Szoboszlai al Milan: per ora è solo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Terminata la sosta per le nazionali il giovane calciatore ungherese Dominikha pubblicato undi alcune delle migliori azioni con la casacca dei magiari. Tra i commenti dei tifosi e fan del trequartista c’è anche un invito di Rafaela trasferirsi alal: per ora è solo ... TAG24.

