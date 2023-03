Mi Hai Capito O No | il nuovo singolo di Guè Pequeno con un omaggio a Ron testo

(Di venerdì 31 marzo 2023) Nel mondo del rap niente è un caso, anche quando si tratta di sample: qualsiasi artista di oggi deve qualcosa agli artisti di ieri, ed è una realtà che si rinnova neldi Guè. Mi HaiO No?, questo il titolo, contiene un campionamento della hit HaiO No? pubblicata da Ron nel 1983 e inserita nell’album Tutti Cuori Viaggianti. A questo giro Guè si avvale della collaborazione di Bassi Maestro e condivide con il suo pubblico ilestratto da Madreperla. Non solo una uno dei pilastri della musica italiana, ma anche alla grande tendenza che il Belpaese seguiva nel tradurre in italiano le grandi canzoni internazionali. La versione di Ron, infatti, era l’adattamento di I Can’t Go for That di Hall ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BarbascuraX : Everything Everywhere at Onece è costato meno di 25 milioni di dollari. L’ultimo Antman è costato 130m, per dire, e… - dottorbarbieri : Hai capito il Don... - PeriGiulioMi : @Giuseppeiacobe3 @LaVeritaWeb Tu hai capito tutto - automatikos : egregio @luigi_lb7 se tuo nipote è come te, ha sicuramente capito quello che hai capito tu, e tutti noi siamo più c… - MaiteSardinas : RT @BiasiErika: La domanda di Giaele per Micol 'Qual è stato il momento in cui hai capito che io ero una persona importante per te?' e Mico… -

"No allora non. A Roma non ci rimango, settimana scorsa ho firmato un pre - contratto con il PSG. Stanno parlando anche con Dybala da tre mesi ed è probabile che anche lui venga ". Questa è la falsa ...Cinque minuti di monologo sulla partita "di cui tu nonassolutamente nulla". Non contento, il giorno dopo, lo contattò al telefono, ma questa volta per invitarlo a prendere un caffè e alla ...Sul momento non apprezzi ciò che, se li potessi rivivere sarei diverso", confessa. E sul ... L'hoe sono cambiato. Mi sono evoluto. Non è stato facile, però avevo la certezza che il tempo ...

Gué riprende Ron nel suo nuovo singolo “Mi hai capito o no” Radio Italia

Risale a molti anni fa, forse a quel tempo non aveva ancora ben deciso il suo orientamento. Poi ha capito quale fosse la sua autentica inclinazione". Quando Gabriel ha fatto outing, lei è rimasta ...Da pochissimi minuti è uscito “Mi hai capito o no", il nuovo brano di Gué. L'uscita in radio di questo singolo, prevista per oggi 31 marzo 2023, era ...