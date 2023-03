LIVE Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: Caterina Gaddi magica, bronzo all-around! (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito durante questa DIRETTA. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata, ma restate con noi per cronaca e approfondimenti. Appuntamento a domani per le Finali di Specialità, saranno in contemporanea con il Trofeo di Jesolo. 19.56 Caterina Gaddi ha preceduto di misura la statunitense Jayla Hang (50.832), poi a seguire la britannica Abigail Martin (50.266) e la tedesca Marlene Gotthardt (50.132). Settimo posto per Giulia Perotti con 49.932, peccato per il pesante errore alle parallele. 19.54 Caterina Gaddi CONQUISTA UNA SPLENDIDA MEDAGLIA DI bronzo con il totale di 50.899. L’azzurra sale sul terzo gradino del podio a 14 anni: l’emiliana, di stanza a Brescia, festeggia dopo il ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito durante questa. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata, ma restate con noi per cronaca e approfondimenti. Appuntamento a domani per le Finali di Specialità, saranno in contemporanea con il Trofeo di Jesolo. 19.56ha preceduto di misura la statunitense Jayla Hang (50.832), poi a seguire la britannica Abigail Martin (50.266) e la tedesca Marlene Gotthardt (50.132). Settimo posto per Giulia Perotti con 49.932, peccato per il pesante errore alle parallele. 19.54CONQUISTA UNA SPLENDIDA MEDAGLIA DIcon il totale di 50.899. L’azzurra sale sul terzo gradino del podio a 14 anni: l’emiliana, di stanza a Brescia, festeggia dopo il ...

