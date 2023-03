L’assurda proposta di legge di Fdi: ‘Multe fino a 100mila euro per chi usa parole straniere’. M5s: ‘Sanzioni al ministero del Made in Italy?’ (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo la vittoria di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia alle politiche di settembre, i social furono invasi da foto e grafiche di vecchie regole fasciste che imponevano l’italianizzazione dei termini inglesi. Era una boutade. La realtà, tuttavia, certe volte può superare l’immaginazione. Fratelli d’Italia, infatti, ha presentato alla Camera una proposta di legge (in otto articoli) che ha l’obiettivo dichiarato di difendere la lingua italiana dal “dilagare” delle parole straniere, in “un’ottica di salvaguardia nazionale e di difesa identitaria“. Con tanto di obblighi, divieti e sanzioni per chi dovesse violarli, con multe dai 5mila ai 100mila euro. Tutto vero. Si va dalla proibizione dell’uso di denominazioni straniere per i ruoli nelle aziende, fino alla stretta sui corsi in lingua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo la vittoria di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia alle politiche di settembre, i social furono invasi da foto e grafiche di vecchie regole fasciste che imponevano l’italianizzazione dei termini inglesi. Era una boutade. La realtà, tuttavia, certe volte può superare l’immaginazione. Fratelli d’Italia, infatti, ha presentato alla Camera unadi(in otto articoli) che ha l’obiettivo dichiarato di difendere la lingua italiana dal “dilagare” dellestraniere, in “un’ottica di salvaguardia nazionale e di difesa identitaria“. Con tanto di obblighi, divieti e sanzioni per chi dovesse violarli, con multe dai 5mila ai. Tutto vero. Si va dalla proibizione dell’uso di denominazioni straniere per i ruoli nelle aziende,alla stretta sui corsi in lingua ...

