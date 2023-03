Infortunio per Osimhen, salterà Napoli-Milan (Di venerdì 31 marzo 2023) AGI - Brutte notizie per il Napoli, che perde Victor Osimhen per il big match di domenica sera al "Maradona" contro il Milan. La società partenopea fa sapere in una nota che l'attaccante nigeriano, di rientro dagli impegni con la nazionale, "accusando un fastidio all'adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana". Leggi su agi (Di venerdì 31 marzo 2023) AGI - Brutte notizie per il, che perde Victorper il big match di domenica sera al "Maradona" contro il. La società partenopea fa sapere in una nota che l'attaccante nigeriano, di rientro dagli impegni con la nazionale, "accusando un fastidio all'adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Filtra ottimismo su #Osimhen. Dovrebbe poter recuperare dall'infortunio in tempo per giocare l'andata di… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Infortunio per #Osimhen al rientro dalla Nazionale: c'è lesione distrattiva all'adduttore - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Pessime notizie per l'Inter dagli esami: #Calhanoglu fuori un mese ? ? - MilanSpazio : Milan, Florenzi: “L’infortunio è stato un momento duro per me”, poi lancia la sfida al Napoli! - _luca6_ : @DrTuitter Thiaw è stato convocato per sostituire un infortunio e ha fatto la bellezza di 0 minuti nelle 2 amichevo… -