ICW | Info & Card finale “Lotta ad Alta Quota”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 31 marzo 2023) Lee ladi “ad” della ICW, in programma Sabato 1° Aprile a Casto (BS): ICWadSabato 1° Aprile – Casto (BS)Palestra di Famea – Località Famea 51 Inizio Show Ore 20.30 –line Biglietti QUI Titolo Interregionale ICWDave Atlas (c) Vs Luca Bjorn Titolo Pesi Leggeri ICWHardcore Cassi (c) Vs Nick Freddi Six Man Tag Team MatchL’Eclissi (RUST, Mida, Sirio) Vs El Panzero, El Tecnico, El Ghepardero Especial Tag Team MatchDouble Speed (Spencer; Zoom) Vs Mr. Excellent; Machete Tony Callaghan Vs Goro Jesse Jones Vs Flamingoline: Whatsapp 3351208244 e ...