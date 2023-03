“Ho vinto il concorso dei centri per l’impiego, ma rinuncio al posto”. In Sicilia vuote due posizioni su tre: le ragioni e i guai in vista per il Pnrr (Di venerdì 31 marzo 2023) “Sono uno dei vincitori del concorso per il potenziamento dei centri per l’impiego in Sicilia. Il 24 marzo ho ricevuto la lettera di assunzione, ma ho deciso di rinunciare”. Come Fulvio – 38 anni, Siciliano, una laurea in economia e un master – hanno fatto molti altri. E sui 537 posti per laureati messi a bando, appena 161 quelli che hanno deciso di firmare il contratto, meno di uno su tre. Le loro storie sono ormai un valanga che travolge lo Stato, incapace di attirare e selezionare le persone di cui ha bisogno perché, assicurano i protagonisti, “i bandi finiscono per contendersi gli stessi candidati che alla fine scelgono l’opportunità migliore svuotando gli altri concorsi”. Tempi infiniti e criteri di selezione inadeguati lasciano sguarnita una Pubblica amministrazione che non ha sufficiente appeal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) “Sono uno dei vincitori delper il potenziamento deiperin. Il 24 marzo ho ricevuto la lettera di assunzione, ma ho deciso di rinunciare”. Come Fulvio – 38 anni,no, una laurea in economia e un master – hanno fatto molti altri. E sui 537 posti per laureati messi a bando, appena 161 quelli che hanno deciso di firmare il contratto, meno di uno su tre. Le loro storie sono ormai un valanga che travolge lo Stato, incapace di attirare e selezionare le persone di cui ha bisogno perché, assicurano i protagonisti, “i bandi finiscono per contendersi gli stessi candidati che alla fine scelgono l’opportunità migliore svuotando gli altri concorsi”. Tempi infiniti e criteri di selezione inadeguati lasciano sguarnita una Pubblica amministrazione che non ha sufficiente appeal ...

