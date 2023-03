Finanziamento illecito, per Emiliano il pm chiede condanna a un anno di reclusione. Il presidente pugliese: "Confido nella giustizia" (Di venerdì 31 marzo 2023) Il processo in corso a Torino per il presunto abuso durante le primarie Pd del 2017. Chiesta anche una multa da 90mila euro: stessa condanna proposta per gli altri imputati tra cui il parlamentare pd Claudio Stefanazzi Leggi su repubblica (Di venerdì 31 marzo 2023) Il processo in corso a Torino per il presunto abuso durante le primarie Pd del 2017. Chiesta anche una multa da 90mila euro: stessaproposta per gli altri imputati tra cui il parlamentare pd Claudio Stefanazzi

Il governatore della Puglia Emiliano in tribunale: "Ho fiducia nella giustizia"

Michele Emiliano, ha chiuso così oggi la dichiarazione spontanea, che ha reso in tribunale a Torino nel corso del processo in cui è chiamato in causa per finanziamento illecito.

Finanziamento illecito, chiesta condanna di un anno per Emiliano

La condanna a un anno di reclusione e a 90mila di multa è stata chiesta dalla pubblica accusa per Michele Emiliano, governatore della Puglia, processato a Torino per finanziamento illecito.