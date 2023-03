Donald Trump incriminato, cosa succede adesso: «Vogliono la guerra? Diamogliela» (Di venerdì 31 marzo 2023) Nelle ore in cui viene diffusa la notizia della sua incriminazione nel caso Stormy Daniels l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è nella sua residenza a Mar-a-Lago. L’entourage non si aspettava il verdetto se non a fine aprile. Lui prima che uscisse la notizia aveva condiviso sul suo social network Truth il pezzo di un editorialista di destra intitolato «I democratici Vogliono incriminare e arrestare il presidente Trump. Vogliono una guerra? Diamogliela». E ora che succede dopo l’incriminazione di The Donald? Il New York Times spiega che il voto di ieri pomeriggio è il prodotto di un’indagini durata quasi cinque anni sul silenzio pagato alla pornostar. Le accuse avranno un’influenza sulla candidatura alla presidenza del 2024. ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023) Nelle ore in cui viene diffusa la notizia della sua incriminazione nel caso Stormy Daniels l’ex presidente degli Stati Unitiè nella sua residenza a Mar-a-Lago. L’entourage non si aspettava il verdetto se non a fine aprile. Lui prima che uscisse la notizia aveva condiviso sul suo social network Truth il pezzo di un editorialista di destra intitolato «I democraticiincriminare e arrestare il presidenteuna». E ora chedopo l’incriminazione di The? Il New York Times spiega che il voto di ieri pomeriggio è il prodotto di un’indagini durata quasi cinque anni sul silenzio pagato alla pornostar. Le accuse avranno un’influenza sulla candidatura alla presidenza del 2024. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?????? Il Grand Giurì HA INCRIMINATO l'ex Presidente USA, Donald #Trump. Trump potrebbe essere arrestato. - putino : DONALD J. TRUMP È STATO INCRIMINATO DAL GRAND JURY DI NEW YORK. - GiovaQuez : Un gran giurì di New York ha votato per incriminare Donald #Trump - LorenzoAmarotto : RT @ultimora_pol: ??Il gran giurì del tribunale di New York incrimina l’ex presidente americano Donald Trump: è accusato di aver effettuato… - marcolfa_doc : RT @ElisabettaGall7: Donald #Trump incriminato. Il Baciasalami ha colpito ancora. -