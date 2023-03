Davis Cup Finals 2023 | l’analisi dei gironi | certezze | ritorni e possibili sorprese

(Di venerdì 31 marzo 2023) LeCup, la cui fase aavrà luogo dal 12 al 17 settembre, sono già entrate nel vivo. Pochi giorni fa, infatti, si sono svolti i sorteggi dei gruppi che si sfideranno in quattro città: Valencia, Bologna, Manchester e una città croata ancora da definire. Dai quattro gruppi usciranno le otto nazionali che si sfideranno a Malaga dal 21 al 26 novembre. Per il sorteggio erano state assegnate delle fasce alle varie nazionali: in prima fascia si trovavano Canada, Australia, Spagna e Croazia. L’Italia, in virtù del ranking, si trovava in seconda fascia. Non è ancora chiaro se questa sarà l’ultima edizione di Coppaorganizzata con l’attuale modalità, ovvero con due partite di singolare e un eventuale spareggio di doppio per decidere la nazionale vincente, ma di sicuro l’accordo tra ...

Davis Cup Finals 2023, il girone dell’Italia: a Bologna sfide con Canada, Svezia e Cile Ubitennis

