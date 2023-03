Chelsea, Potter: «Mount? Per lui la stagione è stata dura, ha avuto tanti infortuni fastidiosi e rumors fuori dal campo» (Di venerdì 31 marzo 2023) Graham Potter, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa dell’impiego di Mason Mount in questa stagione Graham Potter, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Per lui è stata dura (la stagione, ndr), ha avuto tanti infortuni fastidiosi e tanti rumors fuori dal campo. È un grande professionista, il modo con cui si è comportato con me e chi mi sta intorno è sempre stato il massimo. A volte serve fare le cose bene anche se l’andamento della carriera non sembra ottimale e lui l’ha fatto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Graham, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dell’impiego di Masonin questaGraham, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Per lui è(la, ndr), hadal. È un grande professionista, il modo con cui si è comportato con me e chi mi sta intorno è sempre stato il massimo. A volte serve fare le cose bene anche se l’andamento della carriera non sembra ottimale e lui l’ha fatto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Juvellini : ????Simeone (????3: Atletico) ????Guardiola (??????????????:2 Man City) ????Kloop (??????????????:6 Liverpool) ??????????????Potter (??????????????:10… - Daniele20052013 : #Calcio - Che futuro per #Potter? È ancora allenatore del #Chelsea perché salutarlo costa troppo - BalboInter : @wazzaCN Il Chelsea ha fatto solo trattative-lampo. Potter è stato preso in 7 giorni a stagione iniziata, pagando l… - DIRETTADCM : #Chelsea , piace #Nagelsmann in caso di esonero di #Potter - hur_stin1 : Chelsea Fabrizio Potter Todd -