Uomini e donne oggi: Tina sbugiarda Gemma con un video hot, l’opinionista massacrata sui social (Di giovedì 30 marzo 2023) Anche oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Largo spazio a Gemma Galgani che pare abbia chiuso in maniera definitiva la sua storia con Silvio. Il motivo? Sempre l’atteggiamento e il modo di parlare del cavaliere, troppo spinto e volgare. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli. Tina porta L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 30 marzo 2023) Ancheè andata in onda una nuova puntata di. Largo spazio aGalgani che pare abbia chiuso in maniera definitiva la sua storia con Silvio. Il motivo? Sempre l’atteggiamento e il modo di parlare del cavaliere, troppo spinto e volgare. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli.porta L'articolo proviene da KontroKultura.

