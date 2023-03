Uccise a calci una cagnolina | condannato il “killer”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 30 marzo 2023) Tivoli – Dopo un processo lungo 5 anni, il Tribunale Penale di Tivoli ha oggiad 1 anno e 6 mesi di reclusione l’uomo che il 30 aprile 2017 ha ucciso aunadi nome Olga – una dolcissima meticcia di 12 kg – “colpevole” di essersi avvicinata al bullmastiff maschio del reo per giocare. Il Tribunale ha altresìl’imputato al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidarsi in sede civile ed al pagamento delle spese di lite – quantificate in circa € 5.000,00 oltre oneri accessori per ciascuna – in favore delle 5 costituite parti civili: i due proprietari dellae l’Associazione Action Project Animal tutti difesi dall’ Avv. Giada Bernardi del Foro di Roma ( nota come l’Avvocato degli Animali e fondatrice di ...