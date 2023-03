Si oppone alla rapina del suo scooter e gli sparano | è in pericolo di vita

(Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un uomo di 32 anni è in prognosi riservata, indi, a Napoli per essersi oppostodello. Il fatto nella tarda serata di ieri nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, in via Reggia di Portici. L’uomo, incensurato, secondo una prima sommaria ricostruzione dei militari stava facendo rifornimento di carburante al proprio. Due sconosciuti avrebbero tentato di sottrargli losotto la minaccia di una pistola. Al suo rifiuto gli avrebbero esploso alcuni colpi, ferendolo alle gambe. Il 32enne è stato portato all’Ospedale del mare ed è ora ricoverato in prognosi riservata, indi. Indagini in corso dei Carabinieri della compagnia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_napoli : Napoli, 32enne si oppone alla rapina per difendere lo scooter e gli sparano: è in pericolo di vita [aggiornamento d… - rep_napoli : Napoli, 32enne si oppone alla rapina per difendere lo scooter e gli sparano: è in pericolo di vita [aggiornamento d… - Mattiaakapizzo : RT @emmevilla: Chi si oppone alla riforma delle pensioni di Macron, conosce l'alternativa? Far pagare di più per le pensioni di oggi alla… - LamoglieCarmine : RT @emmevilla: Chi si oppone alla riforma delle pensioni di Macron, conosce l'alternativa? Far pagare di più per le pensioni di oggi alla… - jacopogiliberto : RT @emmevilla: Chi si oppone alla riforma delle pensioni di Macron, conosce l'alternativa? Far pagare di più per le pensioni di oggi alla… -

commenta A Napoli un uomo di 32 anni è in prognosi riservata, in pericolo di vita, per essersi oppostorapina dello scooter. Il fatto nella tarda serata di mercoledì, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, in via Reggia di Portici. L'uomo, incensurato, secondo una prima sommaria ricostruzione ...... materiale di partenza, costi di manodopera, ingredienti e reagenti associatiproduzione, ... vegetale e insetti: come sta cambiando il nostro modo di mangiare (e il governo italiano si) Un ...... che non permettonoterra di assorbire l'acqua nel modo giusto: 'L'ideale sarebbe una pioggia ... vegetale e insetti: come sta cambiando il nostro modo di mangiare (e il governo italiano si) ...

Si oppone alla rapina del suo scooter e gli sparano: è in pericolo di ... anteprima24.it

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - Un uomo di 32 anni è in prognosi riservata, in pericolo di vita, a Napoli per essersi opposto alla rapina dello scooter. Il fatto nella tarda serata di ieri nel quartiere di ...A Napoli un uomo di 32 anni è in prognosi riservata, in pericolo di vita, per essersi opposto alla rapina dello scooter. Il fatto nella tarda serata di mercoledì, nel quartiere di San Giovanni a ...