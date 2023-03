Sciame di api lo assale mentre lavorava, uomo morto sul colpo (Di giovedì 30 marzo 2023) Un uomo è morto a causa di uno choc anafilattico dopo essere stato assalito da uno Sciame d’api. La tragedia è avvenuta nella periferia di Carbonia, in località Punta Torretta, nelle vicinanze di un corso d’acqua, il Rio Santu Milanu. La vittima stava lavorando in una piccola azienda L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 30 marzo 2023) Una causa di uno choc anafilattico dopo essere stato assalito da unod’api. La tragedia è avvenuta nella periferia di Carbonia, in località Punta Torretta, nelle vicinanze di un corso d’acqua, il Rio Santu Milanu. La vittima stava lavorando in una piccola azienda L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

