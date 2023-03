Milano tra le città più irrespirabili al mondo: abbiamo dati e soluzioni, quando agiremo? (Di giovedì 30 marzo 2023) di Marzio Chirico e Federica Capitani Martedì 21 marzo è stata pubblicata la classifica giornaliera di Air Quality sullo stato della qualità dell’aria nelle grandi città del mondo. Tra le prime dieci città più inquinate troviamo Milano, che appare ufficialmente come la terza città con l’aria più irrespirabile al mondo. Tale classifica, basata sulla quantità rilevata di particolati chimici nell’aria, calcola la concentrazione delle polveri sottili su una scala da 0 a 300. Il PM2.5 indica il livello delle particelle generate dalla combustione degli impianti di riscaldamento ed industriali, le quali nuocciono gravemente ai polmoni. In Italia il parametro della valutazione di PM10 è la media giornaliera: secondo il D. Lgs. 155/2010 questo limite è pari a 50 µg/mc, da non superare più di 35 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) di Marzio Chirico e Federica Capitani Martedì 21 marzo è stata pubblicata la classifica giornaliera di Air Quality sullo stato della qualità dell’aria nelle grandidel. Tra le prime diecipiù inquinate troviamo, che appare ufficialmente come la terzacon l’aria più irrespirabile al. Tale classifica, basata sulla quantità rilevata di particolati chimici nell’aria, calcola la concentrazione delle polveri sottili su una scala da 0 a 300. Il PM2.5 indica il livello delle particelle generate dalla combustione degli impianti di riscaldamento ed industriali, le quali nuocciono gravemente ai polmoni. In Italia il parametro della valutazione di PM10 è la media giornaliera: secondo il D. Lgs. 155/2010 questo limite è pari a 50 µg/mc, da non superare più di 35 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LauraPausini : Venite a vedere cosa abbiamo combinato il 27 febbraio 2023 in 24 ore tra New York City, Madrid e Milano per festegg… - ultimora_pol : Avevano appeso le effigi della premier Meloni e del ministro Valditara a testa in giù, sospesi per dieci giorni gli… - ZZiliani : PROCESSO #PRISMA. Se anche domani l'udienza preliminare dovesse risolversi con un rinvio alla Cassazione, come vuol… - ilfattoblog : Milano tra le città più irrespirabili al mondo: abbiamo dati e soluzioni, quando agiremo? - AntoeGin : RT @Barb96ara: La reunion tra questi due bimbi qui ?? Spina e Alegrange che hanno fatto Milano-Roma andata e ritorno in serata per andare a… -