La Lazio ricorda Roberto “Bob” Lovati

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il ricordo di“Bob”Il 30 marzo del 2011 ci lasciava“Bob”. L’estremo difensore ha giocato per tanti anni nellae poi ha ricoperto diverse cariche nella società biancoceleste. Proprio il club della capitale gli ha dedicato un post perre una figura che ha sempre difeso questi colori. Ecco il tweet. Dodici anni fa, ci lasciava BobUna vita a difesa della? pic.twitter.com/s1Nt0bfIIC — S.S.(@OfficialSS) March 30, 2023 A proposito di altri ex giocatori “aquilotti”, il 30 marzo del 1972 nasce Karel Poborsky. Il giocatore, tra gli anni ’90 e ‘2000 è stato uno dei più forti della Repubblica Ceca. Nel ’96 il suo gol contro il Portogallo è stato votato come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ennamosu : Pieno de laziali sotto i twit che riguardano @ASRomaFemminile Dunque: 1) la RomaF ha fatto più spettatori della La… - LazioNews_24 : La Lazio ricorda Bob Lovati: il post social a 12 anni dalla scomparsa – FOTO - GerardoFulgion1 : @vanabeau Ricorda che in Senato siede il Presidente della Lazio. - Giorgio19693 : @claudioguerrini mbeh ci sono cose che uno ricorda sempre anche perchè non abbiamo vinto molto e quelle poche volte… - flamanc24 : RT @Marrino88giulio: @dureghello Si ricorda quando gli appartamenti alla sua comunità hanno gettato nel Tevere i fiori donati dalla ss Lazi… -

Pere Lombardia lo è la due giorni del 12 - 13 febbraio, per gli elettori del Pd il 26 ... Stessi orari anche per il voto amministrativo di Udine, dove correranno -Repubblica - Pietro ...Loinnanzitutto Arsenio Erico, che collezionerà gol e soprannomi: 293 i primi, una ... Purtroppo tra le prime sette di A solo laha un centravanti italiano: Immobile". Aggettivo che ...Certo potrei "consolarmi" con il dato delche si attesta nel triennio 2019 - 2022 come prima ... come ciFrancesco La Camera , direttore di Irena, l'Agenzia internazionale per le energie ...

La Lazio ricorda Bob Lovati: il post social a 12 anni dalla scomparsa - FOTO Lazio News 24

Infatti Galliani quel gol in finale me lo ha ricordato spesso, nei mesi successivi». «Dico che partite così ci caricano ancora di più. Quella contro la Juve forse è stata la migliore in assoluto. Ma ...Calciomercato Lazio, Sarri si auspica una mezza rivoluzione a centrocampo: seguiti anche Ricci e Boloca: le ultime Come riferito da Alfredo Pedullà, la Lazio segue due nomi a sorpresa per il centrocam ...