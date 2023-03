Il caso Rocca sbarca in Regione (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo le critiche espresse dal presidente della Croce rossa spagnola Javier Senent Garcia per il doppio incarico di Francesco Rocca, il quale riveste sia il ruolo di governatore del Lazio che quello di presidente della Croce rossa internazionale, ora arrivano pure quelli della Croce rossa argentina. Dopo la Spagna pure l’Argentina chiede le dimissioni dalla presidenza della Croce rossa internazionale del neo governatore del Lazio Rocca Sembra proprio un periodo no per l’inquilino della Pisana che si trova a fronteggiare una polemica internazionale, ormai deflagrata anche in Italia con i consiglieri regionali di M5S che gli chiedono di rinunciare al doppio incarico, che gli sta creando “dispiacere” come ha scritto in risposta a Garcia in quanto minerebbe “i processi stabiliti dalla nostra Costituzione e potrebbe creare divisione all’interno del nostro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo le critiche espresse dal presidente della Croce rossa spagnola Javier Senent Garcia per il doppio incarico di Francesco, il quale riveste sia il ruolo di governatore del Lazio che quello di presidente della Croce rossa internazionale, ora arrivano pure quelli della Croce rossa argentina. Dopo la Spagna pure l’Argentina chiede le dimissioni dalla presidenza della Croce rossa internazionale del neo governatore del LazioSembra proprio un periodo no per l’inquilino della Pisana che si trova a fronteggiare una polemica internazionale, ormai deflagrata anche in Italia con i consiglieri regionali di M5S che gli chiedono di rinunciare al doppio incarico, che gli sta creando “dispiacere” come ha scritto in risposta a Garcia in quanto minerebbe “i processi stabiliti dalla nostra Costituzione e potrebbe creare divisione all’interno del nostro ...

