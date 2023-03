Festa scudetto, scelte quattro location simbolo: palco a Piazza Plebiscito con ingessi su prenotazione! (Di giovedì 30 marzo 2023) Lo scudetto è ormai cosa fatta per il Napoli. Al di là della scaramanzia, gli azzurri hanno in pugno il tricolore, avendolo blindato con ben 19 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, margine troppo ampio ormai per essere colmato. Ciò permette alle Istituzione della città, ma anche allo stesso club azzurro, di poter programmare la Festa per lo scudetto. I quattro luoghi simbolo a Napoli Come riporta Il Mattino, si pensa a quattro location differenti per festeggiare. L’evento clou si terrà a numero chiuso in Piazza del Plebiscito, con altre location aperte a Scampia, centro città e sul lungomare. Questa sarebbe la base del piano organizzativo alla luce di un tavolo tecnico di qualche giorno fa in ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 marzo 2023) Loè ormai cosa fatta per il Napoli. Al di là della scaramanzia, gli azzurri hanno in pugno il tricolore, avendolo blindato con ben 19 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, margine troppo ampio ormai per essere colmato. Ciò permette alle Istituzione della città, ma anche allo stesso club azzurro, di poter programmare laper lo. Iluoghia Napoli Come riporta Il Mattino, si pensa adifferenti per festeggiare. L’evento clou si terrà a numero chiuso indel, con altreaperte a Scampia, centro città e sul lungomare. Questa sarebbe la base del piano organizzativo alla luce di un tavolo tecnico di qualche giorno fa in ...

