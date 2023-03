David di Donatello 2023, annunciate le candidature: “Esterno Notte” domina con 18 candidature (Di giovedì 30 marzo 2023) Oggi giovedì 30 marzo sono state annunciate le candidature dei David di Donatello 2023: tra conferme e sorprese, ecco chi ci sarà. La 68° edizione della nota kermesse italiana avrà luogo il prossimo mercoledì 10 maggio e andrà in onda su Rai Uno in prima serata. Si è tenuta oggi la conferenza stampa per l’annuncio delle candidature dei Premi David di Donatello 2023, presso gli studi di Viale Mazzini, a Roma. A prendere parte alla presentazione sono stati: Carlo Conti, nuovamente al timone della cerimonia; Stefano Coletta, Direttore Intrattenimento Prime Time; Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica Accademia del Cinema Italiano – Premi David di ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 30 marzo 2023) Oggi giovedì 30 marzo sono stateledeidi: tra conferme e sorprese, ecco chi ci sarà. La 68° edizione della nota kermesse italiana avrà luogo il prossimo mercoledì 10 maggio e andrà in onda su Rai Uno in prima serata. Si è tenuta oggi la conferenza stampa per l’annuncio delledei Premidi, presso gli studi di Viale Mazzini, a Roma. A prendere parte alla presentazione sono stati: Carlo Conti, nuovamente al timone della cerimonia; Stefano Coletta, Direttore Intrattenimento Prime Time; Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica Accademia del Cinema Italiano – Premidi ...

Nomination David di Donatello 2023, tutte le candidature

Ecco tutte le nomination (pubblicate sul sito ufficiale) in concorso alla 68ma edizione dei David di Donatello, che verranno assegnati mercoledì 10 maggio negli studi Cinecittà Lumina. Il film più votato è Esterno notte di Marco Bellocchio con 18 candidature a seguire con 14 La Stranezza.

Sono 26 i film italiani che hanno ricevuto candidature al David di Donatello 2023. Si tratta dei film usciti al cinema dal 1 marzo 2022 al 31 dicembre 2022, in ordine alfabetico, votate dal 1° al 14 marzo 2023 dai componenti la Giuria dell'Accademia.