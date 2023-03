Conferenza internazionale e cerimonia di premiazione Eurosolar (Di giovedì 30 marzo 2023) Con una bella e partecipata Conferenza sono stati distribuiti da Eurosolar i premi solari per il 2023. La cerimonia si è svolta nella splendida Aula Magna della facoltà di Architettura first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 30 marzo 2023) Con una bella e partecipatasono stati distribuiti dai premi solari per il 2023. Lasi è svolta nella splendida Aula Magna della facoltà di Architettura first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : LA #Uila PESCA PARTECIPA ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE UITA DEI LAVORATORI DELL’INDUSTRIA DELLA PESCA ... - - Ex_LucidaFollia : @partigggiano Madò mi hanno bloccata, altrimenti gli davo una dritta: la ???? in risposta organizzi la prima conferen… - maponi : RT @MarianoGiustino: In partenza per #Sanremo. Ascoltatemi, su @RadioRadicale, terrò una Conferenza sulla politica internazionale agli stud… - TreTsun : RT @MarianoGiustino: In partenza per #Sanremo. Ascoltatemi, su @RadioRadicale, terrò una Conferenza sulla politica internazionale agli stud… - Phiodem : la cosa è ora confermata quindi storytime: la prof di inglese mi ha chiesto di collaborare con lei su un progetto,… -