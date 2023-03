Athletic Bilbao vs Getafe – probabili formazioni e ultime notizie

(Di giovedì 30 marzo 2023) Sia l’che ilcercheranno di ottenere due vittorie su due nella Liga quando continueranno le rispettive campagne con uno scontro al San Mames sabato 1 aprile pomeriggio. La squadra di casa ha vinto per 3-1 contro il Real Valladolid nell’ultima partita prima della pausa internazionale, mentre ilha battuto il Siviglia per 2-0 e si è portato al 13° posto in classifica. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16:15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’ha alimentato le sue speranze di top-six con una vittoria per 3-1 contro il Real ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Athletic Bilbao-Getafe (sabato 01 aprile 2023 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Leones favoriti sugli Azul… - NestolaEdoardo : @errore4_04 @VaroneCatello02 @JorgjiG Conoscendo la politica societaria basca dell'Athletic Bilbao Nico Williams pe… - TheKunTakao : L'Athletic Bilbao rigole - Gugara_Athletic : RT @ACPerugiaCalcio: ?? Un onore per noi essere presenti nei 125 anni di storia del @AthleticClub Gracias! ?? - iv70 : RT @BlaugraNews_: Gil Manzano sera l’arbitre du match de dimanche contre l’Athletic Bilbao. -

Per il difensore in scadenza con l'ci sarebbe soltanto un semplice interesse, un interesse che però non sfocerà in nulla di concreto dato che il 31enne è diretto al Barcellona. Inigo ...Il club della Navarra, subito dopo la trasferta nelle Baleari, ha un appuntamento cruciale in Coppa del Re: nella prossima settimana è in programma la semifinale di ritorno con l'al ...Si tratta di Inigo Martinez, classe 1991, difensore spagnolo in scadenza a giugno con l'. Il giocatore, che quest'anno ha collezionato 14 partite e 1 gol, piace molto all'Inter per le ...

Athletic Bilbao-Getafe (sabato 01 aprile 2023 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Leones favoriti su... Infobetting

Il centrale spagnolo lascerà l'Athletic Bilbao a fine stagione e l'Inter aspetta la sua mossa per colpire a zero, occhi puntati soprattutto sulla concorrente de La Liga ...Iñigo Martínez, 31 anni, ha il contratto in scadenza a giugno con l'Athletic Bilbao TuttoNapoli.net foto di J.M.Colomo Iñigo Martínez, 31 anni, ha il contratto in scadenza a giugno con l'Athletic Bilb ...