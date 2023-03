Arrestato a Minsk Alexey Moskalyo, il padre della dodicenne no-war sfuggito alla condanna di Putin (Di giovedì 30 marzo 2023) Prima la condanna (assurda), poi la fuga e infine l’arresto. Alexey Moskalyo, il cittadino russo fuggito dai domiciliari dopo esser stato condannato a due anni con l’accusa di aver screditato la Russia sui social network, sarebbe stato Arrestato a Minsk, in Bielorussia. A riportarlo è il Guardian che precisa, inoltre, come l’indagine a suo carico sia stata sollecitata dal disegno contro la guerra in Ucraina di sua figlia, Masha Moskaleva. Moskalyo è stato separato dalla giovane di 13 anni da quando è stato messo agli arresti domiciliari; l’adolescente è stata invece trasferita in una struttura «per la riabilitazione sociale» per le sue posizioni no-war. Durante una lezione d’arte di inizio marzo, infatti, l’insegnante ha chiesto agli alunni di ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) Prima la(assurda), poi la fuga e infine l’arresto., il cittadino russo fuggito dai domiciliari dopo esser statoto a due anni con l’accusa di aver screditato la Russia sui social network, sarebbe stato, in Bielorussia. A riportarlo è il Guardian che precisa, inoltre, come l’indagine a suo carico sia stata sollecitata dal disegno contro la guerra in Ucraina di sua figlia, Masha Moskaleva.è stato separato dgiovane di 13 anni da quando è stato messo agli arresti domiciliari; l’adolescente è stata invece trasferita in una struttura «per la riabilitazione sociale» per le sue posizioni no-war. Durante una lezione d’arte di inizio marzo, infatti, l’insegnante ha chiesto agli alunni di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Sarebbe stato arrestato a Minsk il padre di Masha, la ragazzina russa autrice del disegno contro la guerra - SkyTG24 : Ucraina, Minsk arresta il padre della bambina russa pacifista - anna21430786 : RT @P_M_1960: Sarebbe stato arrestato a Minsk, in Bielorussia, Alexei Moskalyo, l'uomo russo fuggito dopo la condanna a due anni con l'accu… - ChiefaVincenza : RT @jacopo_iacoboni: Arrestato a Minsk Alexey, il papà della dodicenne no-war Masha che era riuscito a fuggire alla condanna di Putin. L’ha… - giusmo1 : RT @castellettir: Arrestato a Minsk in Bielorussia Moskaliov, il papà della bambina russa che aveva fatto un disegno per la pace. Incastrat… -