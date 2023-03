Acerbi: «Non mi lego ai mister. Il mister è il mister, ci vuole una distanza definita» (Di giovedì 30 marzo 2023) Il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, ha rilasciato una lunga intervista a Dazn. Il mese di aprile sarà decisivo per l’Inter. Acerbi: “Non vedo l’ora, c’è un po’ di paura, di adrenalina. Sono partite da dentro o fuori. Vedendo tutte le partite che abbiamo ovviamente nello spogliatoio una chiacchierata ce la siamo fatta. C’è anche il campionato che però non ci fa stare tranquilli. Champions? Te la devi giocare. Il Benfica è fortissimo, però è alla nostra portata. Ce la possiamo giocare, è importante passare il turno”. Troppe critiche alla squadra? “Penso sia giusto dire le cose positive, come la Supercoppa o i quarti di finale di Champions raggiunti. Puoi anche riuscire ad andare in semifinale. Sono tutte partite alla nostra portata. Bisogna dare i meriti che si dimenticano sempre, bisogna però guardare anche l’altra parte. Abbiamo avuto troppi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 marzo 2023) Il difensore dell’Inter, Francesco, ha rilasciato una lunga intervista a Dazn. Il mese di aprile sarà decisivo per l’Inter.: “Non vedo l’ora, c’è un po’ di paura, di adrenalina. Sono partite da dentro o fuori. Vedendo tutte le partite che abbiamo ovviamente nello spogliatoio una chiacchierata ce la siamo fatta. C’è anche il campionato che però non ci fa stare tranquilli. Champions? Te la devi giocare. Il Benfica è fortissimo, però è alla nostra portata. Ce la possiamo giocare, è importante passare il turno”. Troppe critiche alla squadra? “Penso sia giusto dire le cose positive, come la Supercoppa o i quarti di finale di Champions raggiunti. Puoi anche riuscire ad andare in semifinale. Sono tutte partite alla nostra portata. Bisogna dare i meriti che si dimenticano sempre, bisogna però guardare anche l’altra parte. Abbiamo avuto troppi ...

