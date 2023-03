“We will rock you | una storia potente che fa da supporto ai successi dei Queen”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Bergamo. “Lae attuale: fa daai grandideie pone tanti spunti di riflessione sulla nostra società”. Così Riccardo Di Paola, direttore musicale del musical “Weyou”, in scena giovedì 30 marzo alle 21 al teatro Creberg, illustra questo spettacolo. Lo abbiamo intervistato per saperne di più. Che cosa propone questo spettacolo? È un musical basato sui più grandidei. Ideato dalla celebre band, e scritto dall’autore e drammaturgo Ben Elton insieme al batterista Roger Taylor e al chitarrista Brian May. Non racconta ladel gruppo e nemmeno la vita di Freddie Mercury o degli altri musicisti che ne hanno fatto parte: è ambientato in un futuro distopico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rebellevague : Esattamente un anno fa Will Smith schiaffeggiava Chris Rock sul palco del Dolby Theatre durante la novantaquattresi… - EVibrazioni : We Will Rock You è un singolo del gruppo musicale britannico Queen, pubblicato il 7 ottobre 1977.… - see_lallero : 27 marzo 2022. Oggi, ma un anno fa. I 52 secondi che hanno cambiato la storia degli Oscar 2022: Will Smith e Chris… - NiccolAko : Dato che Chris Rock ha risposto adesso allo schiaffo che gli ha dato Will Smith, anch'io voglio rispondere allo sch… - _lun4__ : C'È MIO PADRE IN BAGNO CHE STA FACENDO IL CONCERTO DI WILL WE ROCK YOU, SONO PROPRIO SUA FIGLIA -

La grande musica internazionale dei Queen sarà in scena con il celebre musical WeYou (15 aprile). Nel mezzo la comicità di Eleazaro Rossi (2 aprile) e la satira riflessiva di Marco Paolini ...... ore 21:15 su Sky Cinema Uno Dwayne "The" Johnson e Kevin Hart in una commedia d'azione. Un ... Io, robot, ore 21:25 su NoveSmith in una rifacimento action ispirato ai racconti di Isaac Asimov....nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Il frontman della band... Quando diventerà Bono Vox scriverà diverse canzoni dedicate a Iris, come IFollow Vai alla ...

We Will Rock You - Tour 2023: partecipa all'estrazione finale dei ... Virgin Radio

In a recent interview with Rolling Stone, guitarist Tom Morello reflected on the truncated tour, the possibility of rescheduling the missed dates, and their recent nomination for the Rock and Roll ...Rock Island's Brea Beal is headed to her third consecutive NCAA Final Four as a member of the South Carolina Gamecocks basketball squad. The Gamecocks' 86-75 victory on Monday propelled them into the ...