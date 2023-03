Verso nuovo Cdm domani, governo al lavoro su concorrenza e siccità (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri, dopo la seduta di ieri sera, dovrebbe tornare a riunirsi domani, anche se la convocazione non è stata ancora diramata ufficialmente. Anche l'ordine del giorno, di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri, dopo la seduta di ieri sera, dovrebbe tornare a riunirsi, anche se la convocazione non è stata ancora diramata ufficialmente. Anche l'ordine del giorno, di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : Di nuovo al lavoro verso Roma-Samp ?? #ASRoma - capuanogio : ?? Scade domani il termine per le indagini sulla #Juventus, la Procura #Figc verso la richiesta di un nuovo processo… - Agenzia_Ansa : La premier Meloni al Senato: 'Non abbiamo mai fatto mistero di voler aumentare gli stanziamenti in spese militari,… - sscalcionapoli1 : CdM – Champions, Napoli-Milan verso il sold-out: possibile nuovo record d’incasso per ADL - NelaBombelli : RT @LBasemi: ?? BRICS: VERSO IL FUTURO?? L'Algeria si unirà ai BRICS al prossimo vertice in Sudafrica. Tutti i membri dell'organizzazione s… -