Tottenham Conte | se neanche Mao rivoluziona gli Spurs

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Con la Juventus si era fermato a 151 partite dopo 3 anni e qualche giorno di ritiro estivo. Da quel punto in poi, il tempo che Antonioriesce a stare su una panchina si sta restringendo progressivamente. A parte il biennio della Nazionale successivo all’esperienza in bianconero, ci sono state 106 partite con il Chelsea, 102 con l’Inter e solo 77 col Tottenhan, club nel quale è subentrato in corso d’opera l’anno scorso ed ha lasciato pochi giorni fa con una risoluzione consensuale del contratto. La sensazione che accompagna questi addii è sempre la stessa: il sospetto che lui non creda più possibile migliorare la squadra, come se un limite fosse stato raggiunto e non si potesse andare oltre. Con sottinteso: credetemi, ve lo dice uno che è andato più in là di quel che si poteva pensare, anzi, ho generato il fuoco, l’ho attraversato per raggiungere ...