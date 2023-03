Sincronizzato, tutto pronto a Lake Placid per i Campionati Mondiali (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si apre venerdì la due giorni dei Mondiali Senior di pattinaggio Sincronizzato. A Lake Placid, negli Stati Uniti, un totale di 23 team tra cui anche quello italiano con la Nazionale tricolore rappresentata dalle Hot Shivers (Precision Skating Milano) di Sesto San Giovanni, campionesse italiane in carica. Nella rassegna iridata sul ghiaccio dell’Olympic Center le azzurre proveranno a rientrare in top ten e a migliorare così l’11° posto dello scorso anno a Hamilton, in Canada. Alla competizione prenderanno tutte le migliori formazioni del mondo, comprese le canadesi del Team Les Supremes, campionesse iridate in carica, o le finlandesi del Team Helsinki Rockettes, medagliate nel 2022. “La squadra è in forma e pronta a dare il massimo: gli allenamenti su ghiaccio americano sono stati in tal senso molto proficui per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si apre venerdì la due giorni deiSenior di pattinaggio. A, negli Stati Uniti, un totale di 23 team tra cui anche quello italiano con la Nazionale tricolore rappresentata dalle Hot Shivers (Precision Skating Milano) di Sesto San Giovanni, campionesse italiane in carica. Nella rassegna iridata sul ghiaccio dell’Olympic Center le azzurre proveranno a rientrare in top ten e a migliorare così l’11° posto dello scorso anno a Hamilton, in Canada. Alla competizione prenderanno tutte le migliori formazioni del mondo, comprese le canadesi del Team Les Supremes, campionesse iridate in carica, o le finlandesi del Team Helsinki Rockettes, medagliate nel 2022. “La squadra è in forma e pronta a dare il massimo: gli allenamenti su ghiaccio americano sono stati in tal senso molto proficui per ...

