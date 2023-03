Report allenamento Napoli, importanti novità su Raspadori in vista del Milan (Di mercoledì 29 marzo 2023) Chiusa la sosta per le Nazionali, la Serie A riprenderà il via nel primo weekend di aprile: si parte sabato alle 15 con Cremonese-Atalanta. La 28esima giornata regala un grande big match: domenica sera, alle ore 20:45, allo Stadio Diego Armando Maradona andrà in scena Napoli-Milan. Simeone e Raspadori (FOTO: SSC Napoli) Gli azzurri si sono allenati a Castel Volturno questa mattina per preparare al meglio la prima delle tre gare di aprile contro la squadra di Stefano Pioli. Di seguito il Report allenamento pubblicato sul sito della società: ci sono novità sulle condizioni di Giacomo Raspadori. Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 marzo 2023) Chiusa la sosta per le Nazionali, la Serie A riprenderà il via nel primo weekend di aprile: si parte sabato alle 15 con Cremonese-Atalanta. La 28esima giornata regala un grande big match: domenica sera, alle ore 20:45, allo Stadio Diego Armando Maradona andrà in scena. Simeone e(FOTO: SSC) Gli azzurri si sono allenati a Castel Volturno questa mattina per preparare al meglio la prima delle tre gare di aprile contro la squadra di Stefano Pioli. Di seguito ilpubblicato sul sito della società: ci sonosulle condizioni di Giacomo. Seduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il ...

