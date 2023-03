Perché gli stadi di Firenze e Venezia potrebbero essere esclusi dal PNRR (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sono due opere già piuttosto discusse e in settimana la Commissione europea ha contestato l’ammissibilità dei finanziamenti richiesti Leggi su ilpost (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sono due opere già piuttosto discusse e in settimana la Commissione europea ha contestato l’ammissibilità dei finanziamenti richiesti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Gli oppositori allo stadio #Milan nell’area #LaMaura sono arrivati a denunciare all’Unione Europea un progetto nemm… - HSkelsen : Santoro critica gli italiani che non vanno in piazza perché non avrebbero la forza, gli ideali, e non capisce che g… - NicolaPorro : ?? Schiaffo francese all'Italia. La Francia si tiene gli ex #brigatisti, niente #estradizione: il perché della sente… - davidevernac : @GinaDi15 @sconnesso_ Puntano il dito perché gli viene chiesto di farlo … seguono la corrente. Loro non sono vaccinati. - RenatoCuccu1 : Gli #incorvassi non reggono più la ship fake ...altroché 'abbiamo staccato i microfoni perché stavamo facendo sesso… -