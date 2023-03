MotoGP Argentina 2023, Vinales: “Aprilia ha lavorato molto bene. Sono motivato” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo il secondo posto arrivato nella gara inaugurale in Portogallo, Maverick Vinales arriva fiducioso Gran Premio d’Argentina 2023, alla seconda tappa del Mondiale della MotoGP. Ecco le sue parole: “Siamo solo ad inizio stagione ma Sono comunque contento. Il team ha lavorato bene e mi sento più comodo in sella, riesco a sfruttare meglio la RS-GP. Il nostro obiettivo rimane quello di estrarre sempre il massimo dalla nostra moto, se faremo questo con costanza Sono sicuro che i risultati arriveranno. Argentina e America Sono due piste che mi piacciono, ci arrivo motivato”. Così invece il suo compagno di team, Aleix Espargaro: “E’ evidente che tornare in Argentina ci riporti alla mente ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo il secondo posto arrivato nella gara inaugurale in Portogallo, Maverickarriva fiducioso Gran Premio d’, alla seconda tappa del Mondiale della. Ecco le sue parole: “Siamo solo ad inizio stagione macomunque contento. Il team hae mi sento più comodo in sella, riesco a sfruttare meglio la RS-GP. Il nostro obiettivo rimane quello di estrarre sempre il massimo dalla nostra moto, se faremo questo con costanzasicuro che i risultati arriveranno.e Americadue piste che mi piacciono, ci arrivo”. Così invece il suo compagno di team, Aleix Espargaro: “E’ evidente che tornare inci riporti alla mente ...

