Inter, ansia Calhanoglu: rischio stop lungo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Calhanoglu infortunato durante Turchia-Croazia Brutte notizie per Simone Inzaghi arrivano dalla Turchia dove Hakan Calhanoglu ha abbandonato il campo a seguito di un infortunio muscolare. Secondo il Corriere dello Sport in edicola oggi, ulteriori accertamenti saranno fatti al suo rientro a Milano, ma il centrocampista è a rischio per il match di andata contro il Benfica. “Inter in ansia per Calhanoglu. Il centrocampista è stato sostituito al 38’ del primo tempo da Yuksek nel match contro la Croazia valido per le qualificazioni a Euro 2024. L’infortunio di natura muscolare alla coscia sinistra verrà valutato nei prossimi giorni. Calhanoglu al rientro in Italia sarà sottoposto a ulteriori controlli sperando di non perderlo in vista della Champions”. L'articolo ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023)infortunato durante Turchia-Croazia Brutte notizie per Simone Inzaghi arrivano dalla Turchia dove Hakanha abbandonato il campo a seguito di un infortunio muscolare. Secondo il Corriere dello Sport in edicola oggi, ulteriori accertamenti saranno fatti al suo rientro a Milano, ma il centrocampista è aper il match di andata contro il Benfica. “inper. Il centrocampista è stato sostituito al 38’ del primo tempo da Yuksek nel match contro la Croazia valido per le qualificazioni a Euro 2024. L’infortunio di natura muscolare alla coscia sinistra verrà valutato nei prossimi giorni.al rientro in Italia sarà sottoposto a ulteriori controlli sperando di non perderlo in vista della Champions”. L'articolo ...

