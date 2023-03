Droga ed armi nascoste sotto terra | arrestato 40enne ad Anzio

(Di mercoledì 29 marzo 2023)– Avrebbe provato a nascondere svariati kg di cocaina ed hashish, oltre vari grammi di ketamina in dosi già pronte per lo spaccio. Protagonista della vicenda unitaliano,dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di– Nettuno durante un servizio volto al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Secondo quanto emerge dalle indagini, ipoliziotti avrebbero notato l’uomo, conosciuto agli operanti come noto spacciatore, dirigersi a bordo di una macchina nei pressi di un terreno a Lavinio. Il presunto spacciatore sarebbe sceso dall’auto per introdursi all’interno del terreno, per poi uscirne poco dopo con un secchio e riprendere la marcia. I poliziotti hanno prontamente fermato l’uomo per un controllo e all’interno del secchio è stato trovato un sacco nero con uno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellamucci1 : RT @Gimmi52296693: Lo sapevate che le armi inviate in Ucraina e pagate con i vostri soldi, vengono vendute dagli Ucraini ai cartelli della… - elisamariastel1 : RT @giacomo13870846: @elisamariastel1 Notizia fresca è che armi consegnate all'Ucraina sono state ritrovate nelle mani dei cartelli della d… - linolamb : RT @Gimmi52296693: Lo sapevate che le armi inviate in Ucraina e pagate con i vostri soldi, vengono vendute dagli Ucraini ai cartelli della… - Yi_Benevolence : RT @Gimmi52296693: Lo sapevate che le armi inviate in Ucraina e pagate con i vostri soldi, vengono vendute dagli Ucraini ai cartelli della… - Toniapatty : RT @Gimmi52296693: Lo sapevate che le armi inviate in Ucraina e pagate con i vostri soldi, vengono vendute dagli Ucraini ai cartelli della… -

Non mancano però libanesi come il trafficante diNoah Zaitar e Hassan Muhammed Daqqou, denominato dai media mediorentali 'il re del captagon', famoso per aver spedito carichi dinel sud ..."Chiamiamo tutte le persone armate a lasciare lenelle nebulose del passato. Ad accettare i ... abbandonando la strategia 'fallimentare' della 'guerra alla'. Un approccio inaugurato in ...Un arresto e due persone indagate, padre e figlio, nell'ambito di una operazione della Polizia a Perinaldo, per detenzione illegale die munizioni ma anche per la produzione di. Le indagini della Polizia hanno visto una serie di perquisizioni personali e locali in alcune località agricole periferiche del piccolo centro ...

Non mancano però libanesi come il trafficante di armi Noah Zaitar e Hassan Muhammed Daqqou, denominato dai media mediorentali "il re del captagon", famoso per aver spedito carichi di droga nel sud est ...Arrestato a Rimini uno spacciatore di droga. Nel pomeriggio di quattro giorni fa ... di Rimini per i reati di detenzione di sostanza stupefacente, porto abusivo di armi e resistenza e lesioni a ...