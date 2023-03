Claudia Gerini: «Ci sono registe che fanno film solo su donne, per le donne. È una lobby» (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Corriere della Sera intervista Claudia Gerini. All’attivo ha 86 film. Racconta la sua infanzia e la gavetta. «Ho fatto anche diversa pubblicità, con i Baci Perugina guadagnavo bei soldini. Vengo da una famiglia umile, papà aveva un autolavaggio, in seguito entrò all’Ama, l’azienda municipalizzata di smaltimento rifiuti. Trasteverino doc, ha la quinta elementare ma sa tutto di cinema». La Gerini parla delle avances ricevute nel lavoro, della differenza rispetto a molestie e violenze e delle “lobby”. «Ci sono registe che fanno film solo su donne, per le donne. Sta diventando una sorta di lobby. Io penso che non ci dovrebbe essere ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Corriere della Sera intervista. All’attivo ha 86. Racconta la sua infanzia e la gavetta. «Ho fatto anche diversa pubblicità, con i Baci Perugina guadagnavo bei soldini. Vengo da una famiglia umile, papà aveva un autolavaggio, in seguito entrò all’Ama, l’azienda municipalizzata di smaltimento rifiuti. Trasteverino doc, ha la quinta elementare ma sa tutto di cinema». Laparla delle avances ricevute nel lavoro, della differenza rispetto a molestie e violenze e delle “”. «Cichesu, per le. Sta diventando una sorta di. Io penso che non ci dovrebbe essere ...

