Chi è Giada Parra | la moglie di Paolo Conticini ospite a Oggi è un altro giorno

Giada Parra è la moglie di Paolo Conticini, ospite a Oggi è un altro giorno. La coppia, inseparabile, complice e sempre più innamorata, e si sono sposati dal 2013. Ma stanno insieme praticamente da sempre, dal 1995. "Lei è la donna che conosco meglio, il mio punto di riferimento, siamo cresciuti insieme, eravamo due ragazzini" ha dichiarato l'attore. Ex modella, bellissima e da sempre accanto all'attore, Giada Parra ha sempre mantenuto un basso profilo preferendo restare un passo indietro rispetto al marito Sono molto innamorati ma al tempo stesso riservati. "Oggi è un giorno importante per te amore mio… buon compleanno", ha scritto l'attore in occasione del ...

