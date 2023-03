“Chi cercheremo di far vincere”. Finale GF Vip 7, Antonella e Donnamaria hanno fatto il nome (Di mercoledì 29 marzo 2023) Siamo ormai agli sgoccioli del GF Vip 7 e Antonella Fiordelisi ha già il nome del loro vincitore. Faranno di tutti in questi giorni e fino a lunedì 3 aprile, quando è prevista la Finale, per permettere il suo successo. Non siamo nel campo delle indiscrezioni, ma siamo in presenza di fatti ufficiali, infatti a parlare è stata proprio la ragazza in un’intervista a Casa Chi. Dove si è anche concentrata sugli aspetti più riservati, riguardanti proprio la relazione con il volto di Forum. Infatti, oltre a parlare del GF Vip 7, Antonella Fiordelisi parlando presumibilmente anche a nome di Edoardo Donnamaria non solo ha rivelato chi vorrebbe come vincitore ma ha anche fatto un altro annuncio top: “In realtà ne avevamo parlato anche in casa, siccome è una storia importante ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) Siamo ormai agli sgoccioli del GF Vip 7 eFiordelisi ha già ildel loro vincitore. Faranno di tutti in questi giorni e fino a lunedì 3 aprile, quando è prevista la, per permettere il suo successo. Non siamo nel campo delle indiscrezioni, ma siamo in presenza di fatti ufficiali, infatti a parlare è stata proprio la ragazza in un’intervista a Casa Chi. Dove si è anche concentrata sugli aspetti più riservati, riguardanti proprio la relazione con il volto di Forum. Infatti, oltre a parlare del GF Vip 7,Fiordelisi parlando presumibilmente anche adi Edoardonon solo ha rivelato chi vorrebbe come vincitore ma ha ancheun altro annuncio top: “In realtà ne avevamo parlato anche in casa, siccome è una storia importante ...

