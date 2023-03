Centro per l’Autismo, Festa:” In breve tempo otterremo l’autorizzazione all’esercizio” (Di mercoledì 29 marzo 2023) tempo di lettura: 2 minutiTra le strutture volte all’inclusione delle persone diversamente abili (leggi anche) c’è il Centro per l’Autismo, sito in via Giordano, che da anni attende di vedere la luce a causa di problematiche con il proprietario del terreno e delle tempistiche dell’ASL per i sopralluoghi. L’amministrazione sta lavorando scrupolosamente a riguardo, in quanto c’è stata un’interlocuzione con il legale del proprietario per quantificare la cifra necessaria all’esproprio del terreno. “Noi abbiamo formulato di fatto un’offerta all’avvocato che rappresenta il proprietario e attendiamo a breve una risposta. Nel caso non dovesse arrivare, o che dovesse essere negativa, andremo avanti con l’acquisizione sanante come abbiamo già annunciato – queste le parole del sindaco di Avellino, Gianluca ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023)di lettura: 2 minutiTra le strutture volte all’inclusione delle persone diversamente abili (leggi anche) c’è ilper, sito in via Giordano, che da anni attende di vedere la luce a causa di problematiche con il proprietario del terreno e delle tempistiche dell’ASL per i sopralluoghi. L’amministrazione sta lavorando scrupolosamente a riguardo, in quanto c’è stata un’interlocuzione con il legale del proprietario per quantificare la cifra necessaria all’esproprio del terreno. “Noi abbiamo formulato di fatto un’offerta all’avvocato che rappresenta il proprietario e attendiamo auna risposta. Nel caso non dovesse arrivare, o che dovesse essere negativa, andremo avanti con l’acquisizione sanante come abbiamo già annunciato – queste le parole del sindaco di Avellino, Gianluca ...

