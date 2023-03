Carne sintetica? Meglio “rendere sostenibili gli allevamenti” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il tema della Carne coltivata (o detta anche Carne sintetica) entra prepotentemente nel dibattito italiano dopo il disegno di legge annunciato nello scorso Consiglio dei Ministri che ne impone lo stop nel nostro Paese (non solo Carne sintetica ma anche mangimi sintetici e altri prodotti alimentari nati in laboratorio). Ma produrre Carne in laboratorio è la soluzione? Non secondo il professor Antonio Limone, Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. “Guardare al futuro con un nuovo approccio” è la risposta alle sfide che pone un mondo “da 9 miliardi di persone” dove “la metà spreca risorse e l’altra metà muore di fame”. Professor Limone, cosa vuol dire per l’Italia alzare le barricate contro la Carne sintetica?“Il ... Leggi su fmag (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il tema dellacoltivata (o detta anche) entra prepotentemente nel dibattito italiano dopo il disegno di legge annunciato nello scorso Consiglio dei Ministri che ne impone lo stop nel nostro Paese (non soloma anche mangimi sintetici e altri prodotti alimentari nati in laboratorio). Ma produrrein laboratorio è la soluzione? Non secondo il professor Antonio Limone, Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. “Guardare al futuro con un nuovo approccio” è la risposta alle sfide che pone un mondo “da 9 miliardi di persone” dove “la metà spreca risorse e l’altra metà muore di fame”. Professor Limone, cosa vuol dire per l’Italia alzare le barricate contro la?“Il ...

